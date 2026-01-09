Невідомі дрони, які вочевидь належать рашистам, ще за два дні до публічного показу, спокійно літали прямо над новітньою системою ПРО Arrow 3, яка має захистити Європу “Орешника”, і коштує $3,5 млрд.

Німеччина ще у 2023 році підписала контракт з ізраїльською компанією Israel Aerospace Industries (IAI) на постачання систем протиракетної оборони Arrow 3, вартістю 3,5 мільярда доларів. Вже 1 грудня 2026 року на авіабазі поблизу міста Аннабург у Саксонії-Ангальт система була розгорнута та перейшла до стану початкової бойової готовності.

Проте, з’ясувалось, що за два дні до офіційного розгортання, над цією системою літали три “невідомі” дрони. Причому, відзначається, що літали вони на висоті близько 100 метрів прямо над радіолокаційною станцією зі складу Arrow 3. Про це пише видання Defense Romania.

До місця подій швидко висунувся підрозділ швидкого реагування, який розгорнув власний безпілотник, і зміг встановити візуальний контакт із дроном порушником. Після цього, військові спробували перехопити його.

Для цього було застосовано штурмові гвинтівки G27P, які були оснащені ізраїльськими розумними прицілами Smash X4, які останнім часом активно просуваються як рішення для боротьби з дронами. Проте, їм так і не вдалось збити безпілотники, які потім зникли з місця подій.

Пізніше у німецькій контррозвідці та військовій поліції класифікували цей інцидент як акт “навмисного шпигунства”.

Від Defense Express: попри всю важливість цієї системи, яка, крім того, що коштує понад 3,5 мільярда доларів, так ще є чи не єдиним захистом Європи проти російського “Орешника” та міжконтинентальних балістичних ракет, Німеччина не змогла захистити її від трьох дронів, які літали прямо над нею.

Хоча навколо таких об’єктів завжди вибудовується багатошарова протиповітряна оборона. Але зараз можна зробити знижку на те, що ця система щойно була введена в експлуатацію, й таку оборону ще просто не встигли зробити.

Вочевидь, цією системою цікавляться в першу чергу рашисти, які ймовірно й стоять за цими загадковими безпілотниками, які останніми роками активно літають Європою, в тому числі над стратегічними об’єктами.

Якщо протидроновий захист в майбутньому не буде посилений, або буде посилений недостатньо, то у разі війни між РФ та Європою, ці системи будуть чи не в першу чергу знищені. Причому для цього знадобляться не якісь там сучасні дорогі ракети, а лише кілька дронів.

Пуск ракети системи ПРО Arrow 3

Радіолокаційна станція в Arrow 3 є стаціонарною. Тобто її координати вже завчасно відомі, а перевезти її в інше місце з під удару, просто не можливо. Тому захист такого об’єкта має бути надзвичайно щільним та готовим протидіяти як крилатим ракетам, так й ударним безпілотникам і навіть малим FPV-дронам, щоб не повторити ситуацію з операцією СБУ “павутина”.

Нагадаємо, що попри перше розгортання у 2025 році, повноцінної боєготовності у Німеччині, система Arrow 3 набуде лише у 2030 році. Також нагадаємо й те, що у Німеччині планують розгорнути місцеве виробництво ракет перехоплювачів Arrow 3, а також докупити ще таких систем на 3 мільярди євро.