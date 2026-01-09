Медичний інцидент стався 7 січня, коли NASA оголосило про перенесення запланованого виходу у відкритий космос через стан здоров’я одного з астронавтів. Вихід мали здійснити Зена Кардман та Майкл Фінке, проте операцію скасували, пише 24 Канал з посиланням на Space.

Новопризначений адміністратор NASA Джаред Айзекман підкреслив, що це не екстрене повернення, хоча агентство постійно тренує такі сценарії. За його словами, можливості для належної діагностики та лікування на МКС обмежені, тому прийнято рішення прискорити відправлення екіпажу додому.

Місія Crew-11 стартувала до станції 1 серпня 2025 року на борту капсули SpaceX Crew Dragon. До складу входять астронавти NASA Зена Кардман та Майкл Фінке, японський космонавт Кімія Юї та російський космонавт Олег Платонов. Їхня шестимісячна місія і так наближалася до завершення, що полегшило рішення про дострокове повернення.

Головний медичний офіцер NASA Джеймс Полк повідомив, що проблема не пов’язана з підготовкою до виходу у відкритий космос чи будь-якими операційними діями. Це медична ситуація, спричинена умовами мікрогравітації та обмеженим обладнанням для діагностики на станції.

Відомство не розголошує деталі випадку та не називає постраждалого астронавта з міркувань конфіденційності. Однак є деякі натяки, які свідчать, що пацієнтом може бути Кімія Юї.

Полк зазначив, що статистичне моделювання передбачало медичну евакуацію з МКС приблизно раз на три роки, тому дивно, що перший випадок стався лише через 25 років безперервної роботи станції. Стан астронавта описують як абсолютно стабільний, проте існує залишковий ризик без підтвердженого діагнозу, якщо людина залишиться на орбіті.

Екіпаж повернеться на тій самій капсулі Dragon, на якій прилетів понад п’ять місяців тому. Усі чотири члени мають повертатися разом, оскільки використовують один корабель як рятувальний засіб. NASA оприлюднить деталі розкладу відстикування та повернення протягом найближчих двох діб.

Після від’їзду Crew-11 на станції тимчасово залишаться лише троє осіб – астронавт NASA Крістофер Вільямс та космонавти Сергій Куд-Свєрчков і Сергій Мікаєв, які прибули на російському кораблі “Союз” 27 листопада, пише Ars Technica. Вільямс стане єдиним американцем на борту до прибуття місії Crew-12, запланованої на середину лютого.

Представники агентства запевнили, що Вільямс підготовлений виконувати всі необхідні завдання на станції. Тисячі фахівців з різних центрів управління по всьому світу допомагатимуть йому підтримувати роботу комплексу та продовжувати наукові дослідження. Але відсутність другого американського астронавта означає неможливість виконання виходів у відкритий космос до прибуття Crew-12, що створює дещо підвищений ризик у разі серйозної поломки обладнання.