Міністр оборони України Денис Шмигаль та Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підписали сьогодні, 9 січня 2026 року, в Києві дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Інше ТВ.

Документ закріплює оборонну співпрацю у 2026 році за низкою ключових безпекових напрямів.

«Це важливий крок для реалізації масштабних проєктів, можливих завдяки Угоді про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією», – заявив Денис Шмигаль.

Українська сторона поінформувала іноземну делегацію про наслідки масованого російського комбінованого удару цієї ночі.

За словами Дениса Шмигаля, Велика Британія вже зробила вагомий внесок у зміцнення спроможностей України відбивати російський терор. З лютого Україна та британські партнери вийдуть на виробництво 1000 дронів-перехоплювачів Octopus на місяць.

Окремо обговорили можливості спільних стратегічних промислових проєктів у сфері ППО та далекобійного озброєння; перспективи локалізації виробництва шведських літаків Gripen, які містять технології британських компаній; посилення захисту українського моря; підготовку до засідання «Рамштайну», яке відбудеться у лютому.

Як повідомляло Інше ТВ, 16 січня 2025 року Зеленський і Стармер у Києві підписали Угоду про сторічне партнерство. Текст