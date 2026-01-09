У 2025 році понад 3,8 мільйона українців – близько 10% населення країни – отримали змогу оформити виплату за програмою “Зимова підтримка” за допомогою Укрпошти. Про це інформує УНН.

Зазначається, що йдеться не лише про масштаб, а й про доступність. Так, з 14 листопада через відділення Укрпошти 1 911 429 громадян особисто подали заяви на отримання виплат. Для них офлайн-доступ став вирішальним – без фізичної присутності пошти ці громадяни фактично залишилися б поза програмою.

Ще близько двох мільйонів українців отримали “Зимову підтримку” автоматично – разом із пенсіями та іншими соціальними виплатами. Сукупно це сформувало показник у понад 3,8 мільйона отримувачів через один канал, значна частина яких проживає в населених пунктах, де пошта залишається єдиним стабільним способом доступу до державних сервісів – йдеться у повідомленні.

Вказується, що Укрпошта стала не лише каналом оформлення допомоги, а й місцем її практичного використання. Зокрема, станом на початок січня “Зимовою підтримкою” через Укрпошту скористалися вже 2,84 млн разів.

“Водночас Уряд продовжив термін використання 1 000 гривень у межах програми “Зимова підтримка – 2025″. Отримувачі пенсій і соціальних виплат через Укрпошту можуть скористатися коштами до кінця лютого 2026 року”, – додали у компанії.