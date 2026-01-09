Сотні нових дерев і десятки тисяч квітів з’явилися в різних районах міста завдяки роботі КП «Миколаївські парки», – хвалиться Миколаївська міськрада.

Загалом фахівці підприємства висадили 310 дерев та 21695 квітів. Нові зелені насадження з’явилися у 6 парках і скверах, на бульварній частині проспекту Центрального, а також в інших локаціях Миколаєва.

Окрім цього, в межах конкурсу Bloomberg Philanthropies у сквері «Дитячий» висадили ще 190 зелених насаджень — троянди, барбарис, магнолії та інші декоративні рослини.

Наприкінці року підприємство розпочало реконструкцію частини великого скверу в Інгульському районі. Проєкт передбачає облаштування спортивного майданчика для реабілітації та активного відпочинку містян загальною площею 330 кв метрів. Тут планується встановлення 10 спортивних тренажерів, з яких 2 інклюзивні, а також сучасне освітлення.

Також у 2025 році «Миколаївські парки» встановили 79 антивандальних лав. Їх змонтували на пр. Центральному, вул. Соборній та в різних зелених зонах міста.

Окрім озеленення та благоустрою, підприємство виконувало значний обсяг щоденної роботи: доглядало за газонами, збирало сміття, здійснювало санітарну обрізку дерев, прибирало вулиці й тротуари, а також ліквідовувало наслідки ворожих обстрілів.

Щоб упоратися з таким обсягом робіт, підприємство активно оновлювало матеріально-технічну базу. Значну допомогу в цьому надали міжнародні партнери, які продовжують підтримувати Миколаїв навіть у складні часи.

Зокрема, завдяки допомозі Данії Миколаїв отримав 5 багатофункціональних комунальних машин, які можуть використовуватися для прибирання пилу та листя, очищення пішохідних доріжок і роботи взимку.

У межах гуманітарної допомоги підприємству також передали маніпулятор з краном, вантажопасажирський автомобіль, електричний підйомник та генератор потужністю 100 кВт.

Також протягом 2025 року було придбано:

4 вантажні автомобілі DAYUN;

2 комбіновані машини, які в теплу пору року використовуються для поливу зелених насаджень, а взимку — як самоскиди для перевезення сміття;

3 самохідні газонокосарки, що дозволили розширити площу обслуговування зелених зон;

6 вантажно-пасажирських автомобілів для перевезення працівників, оперативного реагування на аварійні ситуації та роботи на об’єктах благоустрою. Техніку придбали за рахунок коштів державного бюджету, – підкреслили в міськраді.

Наскільки ефективно витрачаються ці гроші, миколаївці можуть бачити у будь-якому сквері, спостерігаючи за сухими патичками, які мали б бути саджанцями, за обгризеними дорослими деревами після “санітарної” обрізки і так далі. Сподіваємось, що колись хоч одне з багатьох правоохоронних органів заглибиться в цю сферу, хоча, схоже, навколо Миколаєва функціонує “силове поле”, яке не підпускає правоохоронців до миколаївських чиновників.