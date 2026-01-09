Берегова охорона США захопила танкер Olina в Карибському морі поблизу Тринідаду. Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в рамках зусиль Вашингтона щодо контролю експорту венесуельської нафти, повідомили в п’ятницю два американських чиновники.

Olina, яка, згідно з публічною базою даних судноплавства Equasis, ходила під фальшивим прапором Східного Тимору, раніше вийшла з Венесуели та повернулася до регіону, повідомило джерело в галузі, безпосередньо обізнане з цим питанням, передає Reuters.

«Система відстеження місцезнаходження (AIS) судна востаннє була активна 52 дні тому у венесуельській ВЕЗ, на північний схід від Кюрасао», – окремо повідомила британська компанія з управління морськими ризиками Vanguard.

«Вилучення відбулося після тривалого переслідування танкерів, пов’язаних із санкційними поставками венесуельської нафти в регіоні».

Минулого тижня танкер «Оліна» вийшов з Венесуели повністю завантаженим нафтою у складі флотилії невдовзі після того, як США 3 січня захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, і судно поверталося повністю завантаженим до Венесуели після блокади США експорту венесуельської нафти, повідомило джерело в галузі.

Судно брало участь у постачанні російської нафти, щоб обійти ембарго G7+ — перевозило нафту з портів РФ в Балтійському, Чорному та Тихоокеанському морях до Китаю, Індії та Туреччини.