Українська “оборонка” частково евакуювалася за кордон до Польщі. Виробництво українських дронів та ракет тепер частково розташоване на території цієї країни.

Про це в інтерв’ю телеканалу TVP World заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передають Новини.LIVE.

За словами Сікорського, така релокація дозволяє випускати ракети та БпЛА без ризику миттєвого знищення цехів російськими ударами.

Варшава продовжує підтримувати Київ ресурсами. Сікорський каже, що вже збився з рахунку щодо кількості військових траншів.

“У нас зараз, я вже втрачаю лік, здається, 48-ма передача обладнання Україні”, — зазначив міністр.

Крім того, Польща фінансово долучилася до закупівлі американської зброї для ЗСУ. Сікорський також анонсував спільні проєкти в рамках програми ЄС SAFE.

Європа виділяє колосальні кошти — 44 мільярди євро — на посилення оборонної промисловості континенту. Польський міністр запевнив: частина цих грошей піде на реалізацію проєктів саме з українськими партнерами.

