Як повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області, у 2025 році до місцевих бюджетів Миколаївщини надійшло 39,2 млн грн плати за ліцензії на виробництво: спирту коньячного і алкогольних напоїв, плати за ліцензії на право: оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним. Порівняно з січнем – груднем 2024 року надходження збільшились на 9,7 млн грн, або на 33 відсотки.

Варто зазначити, що у січні – грудні минулого року платникам регіону видано 7044 ліцензії на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, з них:

5895 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;

1058 ліцензій на право зберігання пального;

57 ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним;

24 ліцензії на право оптової торгівлі пальним;

10 ліцензій на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (рідинами, що використовуються в електронних сигаретах).

Разом з тим, фахівцями управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області анульовано 2176 ліцензій на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним.

Споживачі підакцизної продукції мають цікавитися у продавця алкогольних напоїв і тютюнових виробів про наявність ліцензії на реалізацію підакцизних товарів. Така небайдужість убезпечить від споживання неякісної продукції та сприятиме залученню бюджетних надходжень, – наголошують у податковій службі.

Нагадуємо, що суб’єкти господарювання усіх форм власності мають право на оптову, роздрібну торгівлю алкогольними напоями і тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним за наявності у них відповідних ліцензій.