За словами чотирьох джерел, обізнаних із цим питанням, посадовці США обговорювали можливість надсилання одноразових грошових виплат жителям Гренландії в межах спроб переконати їх відокремитися від Данії та потенційно приєднатися до Сполучених Штатів.

Про це пише Reuters.

Хоча точна сума та логістика можливих виплат залишаються незрозумілими, американські чиновники, зокрема радники Білого дому, обговорювали суми від 10 000 до 100 000 доларів на людину, повідомили два з джерел, які попросили про анонімність, оскільки йдеться про внутрішні обговорення.

Ідея прямих виплат мешканцям Гренландії — заморської території Данії — дає одне з пояснень того, як США могли б спробувати «купити» острів із населенням 57 000 осіб, попри наполягання влади в Копенгагені та Нууку, що Гренландія не продається.

Ця тактика є лише одним із кількох планів, які обговорюються в Білому домі щодо отримання Гренландії, включно з потенційним використанням збройних сил США. Водночас вона несе ризик виглядати надто транзакційною й навіть принизливою для населення, яке вже давно дискутує про власну незалежність та економічну залежність від Данії.

«Досить — це вже занадто… Жодних більше фантазій про анексію», — написав прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен у неділю у дописі на Facebook після того, як президент США Дональд Трамп знову заявив журналістам, що Сполученим Штатам потрібно отримати цей острів.

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЛІДЕРИ: РІШЕННЯ — ЗА ГРЕНЛАНДІЄЮ ТА ДАНІЄЮ

Лідери в Копенгагені та по всій Європі в останні дні зневажливо відреагували на заяви Трампа та інших чиновників Білого дому, які наполягали на праві США на Гренландію, особливо з огляду на те, що США і Данія є союзниками по НАТО та пов’язані угодою про взаємну оборону.

У вівторок Франція, Німеччина, Італія, Польща, Іспанія, Велика Британія та Данія оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що лише Гренландія та Данія можуть ухвалювати рішення щодо своїх взаємин.

У відповідь на запит про коментар щодо обговорень купівлі острова, зокрема можливості прямих виплат гренландцям, Білий дім переадресував Reuters до заяв прессекретарки Каролін Левітт та державного секретаря Марко Рубіо, зроблених у середу.

Під час брифінгу для преси Левітт визнала, що Трамп і його радники з національної безпеки «вивчають, як могла б виглядати потенційна купівля». Рубіо заявив, що наступного тижня зустрінеться у Вашингтоні зі своїм данським колегою для обговорення питання Гренландії.

Посольство Данії відмовилося від коментарів, а представництво Гренландії у Вашингтоні не відповіло на запит.

ОБГОВОРЕННЯ ЩОДО ГРЕНЛАНДІЇ СТАЮТЬ УСЕ СЕРЙОЗНІШИМИ

Трамп уже давно стверджує, що США необхідно отримати Гренландію з кількох причин, зокрема через її багаті запаси корисних копалин, потрібних для передових військових технологій. Він також заявляв, що Західна півкуля загалом має перебувати під геополітичним впливом Вашингтона.

За словами джерел, обізнаних із внутрішніми обговореннями, роздуми про те, як захопити Гренландію, велися серед радників Трампа ще до його вступу на посаду рік тому. Однак нова терміновість з’явилася після того, як його адміністрація минулими вихідними провела зухвалу операцію із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Одне з джерел повідомило, що радники Білого дому прагнули використати імпульс після операції проти Мадуро для реалізації інших давніх геополітичних цілей Трампа.

«Нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки, а Данія не зможе цього забезпечити», — сказав Трамп журналістам на борту Air Force One у неділю. — «Це надзвичайно стратегічно».

Одне з джерел, знайомих із обговореннями в Білому домі, зазначило, що дискусії щодо одноразових виплат не були новими. Втім, за його словами, в останні дні вони стали серйознішими, а радники почали розглядати вищі суми. Виплата у 100 000 доларів на людину — що означало б загальну суму майже 6 мільярдів доларів — вважається цілком реальною можливістю.

Багато деталей потенційних виплат залишаються незрозумілими: коли і як саме вони могли б бути здійснені, якщо адміністрація Трампа піде цим шляхом, і що саме очікувалося б від гренландців натомість. Білий дім заявляв, що не виключає військового втручання, але водночас наголошував, що США надають перевагу купівлі острова або його отриманню дипломатичними засобами.

УГОДА ПРО ВІЛЬНУ АСОЦІАЦІЮ — ОДИН ІЗ ВАРІАНТІВ

Серед варіантів, які обговорюють радники Трампа, за словами одного з чиновників Білого дому у вівторок, є спроба укласти з островом угоду типу Compact of Free Association (COFA — Угода про вільну асоціацію).

Точні умови угод COFA — які досі укладалися лише з невеликими острівними державами Мікронезії, Маршалловими Островами та Палау — відрізняються залежно від підписанта. Проте уряд США зазвичай забезпечує багато базових послуг, таких як поштовий зв’язок і військовий захист. Натомість американські збройні сили можуть вільно діяти на території країн COFA, а торгівля зі США переважно є безмитною.

Раніше такі угоди укладалися з незалежними державами, і для реалізації подібного плану Гренландії, ймовірно, довелося б відокремитися від Данії. Теоретично виплати могли б використовуватися для заохочення гренландців проголосувати за незалежність або погодитися на COFA після такого голосування.

Хоча опитування показують, що переважна більшість гренландців прагне незалежності, занепокоєння щодо економічних витрат відокремлення від Данії та інші проблеми стримують більшість гренландських законодавців від оголошення референдуму про незалежність.

Опитування також свідчать, що більшість гренландців, хоча й відкриті до відокремлення від Данії, не хочуть бути частиною Сполучених Штатів.

Тим часом в Google стрімко зростають запити про переїзд до Гренландії.

Цікавляться таким способом підзаробити виключно американці.