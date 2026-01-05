У 2025 році Міністерство оборони допустило до експлуатації понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки українського виробництва.

Це на чверть більше, ніж торік, поінформував міністр оборони України Денис Шмигаль.

Найбільшу частку становлять:

безпілотні авіаційні комплекси – понад 550 зразків;

боєприпаси різного призначення – понад 270 зразків;

понад 50 зразків автомобільної техніки;

11 зразків бронетехніки (зокрема і спеціальних бронеавтомобілів);

13 зразків стрілецької зброї.

«Це результат системної роботи українських виробників, які не лише масштабують виробництво, а й створюють нові технологічні рішення для фронту.

Розвиток вітчизняного ОПК – стратегічний пріоритет. Власні розробки та сучасні технології є однією з ключових основ стійкості Українського війська», – зазначив міністр оборони.

Як повідомляло Інше ТВ, Міноборони 2024 року допустило до експлуатації близько 30 зразків стрілецького озброєння і майже 10 зразків гранатометів