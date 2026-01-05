Василь Малюк не озвучив своєї нової посади, але таке враження, що він не розчарований.

-Йду з посади Голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди.

Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому.

Вірю в справедливий мир та розквіт України.

З великою вдячністю за підтримку – колективу Служби, всім бойовим побратимам та народу України. Вічна шана тим, хто віддав життя за наше майбутнє.

Честь маю!

Генерал-лейтенант, Герой України Василь Малюк