Зима – не привід відмовлятися від свіжої зелені, зелену цибулю можна вирощувати на підвіконні навіть у сильні морози, і вона при цьому буде рости швидко, залишаючись соковитою та ароматною.
Головне, знати кілька простих правил, які забезпечують стабільний врожай і запобігають загниванню цибулин, радять Добрі новини.
Підготовка цибулі для посадки:
- Вибирайте цибулини середнього розміру без видимих пошкоджень та ознак гниття.
- Перед посадкою добре промийте їх під холодною водою і дайте висохнути.
- Якщо цибулини вже проросли, не видаляйте паростки, вони прискорюють розвиток зелені.
Вибір ємності:
- Підійдуть невеликі горщики, пластикові контейнери або скляні банки.
- Головне, щоб дно мало отвори для стоку води — це запобіжить застою вологи і загниванню цибулі.
Для компактності можна садити кілька цибулин у один широкий контейнер, залишаючи між ними невелику відстань, щоб вони не заважали одна одній рости.
Ґрунт і підживлення:
- Використовуйте легкий ґрунт або суміш садової землі з перегноєм та невеликою кількістю піску.
- Перед посадкою трохи ущільніть ґрунт, щоб цибулини стояли стійко.
- Підживлювати можна рідким добривом для зелені раз на 2–3 тижні, але дуже помірно — надлишок азоту призводить до витягування паростків.
Цибулини садять вертикально, присипаючи ґрунтом до “плечиків” цибулини. Поливати потрібно помірно, не допускаючи пересихання, але й застою води уникати. Щоб цибуля росла навіть при морозі, підвіконня повинно бути прохолодним, але захищеним від прямих потоків холодного повітря. Оптимальна температура для росту зеленої цибулі – +10…+18°C.
Догляд під час росту:
- Регулярно підрізайте паростки, залишаючи не менше 2–3 см від цибулини.
- Підрізання стимулює ріст нової зеленої маси і дозволяє отримувати свіжу цибулю протягом всієї зими.
- За необхідності можна повертати горщики навколо осі, щоб рослини отримували рівномірне освітлення.
Багато господинь відзначають, що дотримання цих простих правил дозволяє отримувати соковиту, ароматну зелень навіть у сильні морози, без використання додаткових ламп або дорогих методів обігріву. Вирощування зеленої цибулі на підвіконні – це зручно, економно і завжди смачно. Тепер вам не доведеться купувати зелень у магазині: своя цибуля завжди під рукою для салатів, супів і гарнірів.
Спробуйте цей метод, і вже цієї зими ви зможете насолоджуватися свіжою цибулею прямо з підвіконня, навіть якщо за вікном сильні морози.