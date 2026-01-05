Зима – не привід відмовлятися від свіжої зелені, зелену цибулю можна вирощувати на підвіконні навіть у сильні морози, і вона при цьому буде рости швидко, залишаючись соковитою та ароматною.

Головне, знати кілька простих правил, які забезпечують стабільний врожай і запобігають загниванню цибулин, радять Добрі новини.

Підготовка цибулі для посадки:

Вибирайте цибулини середнього розміру без видимих пошкоджень та ознак гниття.

Перед посадкою добре промийте їх під холодною водою і дайте висохнути.

Якщо цибулини вже проросли, не видаляйте паростки, вони прискорюють розвиток зелені.

Вибір ємності:

Підійдуть невеликі горщики, пластикові контейнери або скляні банки.

Головне, щоб дно мало отвори для стоку води — це запобіжить застою вологи і загниванню цибулі.

Для компактності можна садити кілька цибулин у один широкий контейнер, залишаючи між ними невелику відстань, щоб вони не заважали одна одній рости.

Ґрунт і підживлення:

Використовуйте легкий ґрунт або суміш садової землі з перегноєм та невеликою кількістю піску. Перед посадкою трохи ущільніть ґрунт, щоб цибулини стояли стійко. Підживлювати можна рідким добривом для зелені раз на 2–3 тижні, але дуже помірно — надлишок азоту призводить до витягування паростків.

Цибулини садять вертикально, присипаючи ґрунтом до “плечиків” цибулини. Поливати потрібно помірно, не допускаючи пересихання, але й застою води уникати. Щоб цибуля росла навіть при морозі, підвіконня повинно бути прохолодним, але захищеним від прямих потоків холодного повітря. Оптимальна температура для росту зеленої цибулі – +10…+18°C.

Догляд під час росту:

Регулярно підрізайте паростки, залишаючи не менше 2–3 см від цибулини.

Підрізання стимулює ріст нової зеленої маси і дозволяє отримувати свіжу цибулю протягом всієї зими.

За необхідності можна повертати горщики навколо осі, щоб рослини отримували рівномірне освітлення.

Багато господинь відзначають, що дотримання цих простих правил дозволяє отримувати соковиту, ароматну зелень навіть у сильні морози, без використання додаткових ламп або дорогих методів обігріву. Вирощування зеленої цибулі на підвіконні – це зручно, економно і завжди смачно. Тепер вам не доведеться купувати зелень у магазині: своя цибуля завжди під рукою для салатів, супів і гарнірів.

Спробуйте цей метод, і вже цієї зими ви зможете насолоджуватися свіжою цибулею прямо з підвіконня, навіть якщо за вікном сильні морози.