Начальник Центру спецоперацій (ЦСО) “А” Служби безпеки України (СБУ) Євгеній Хмара буде тимчасово виконувати обов’язки голови спецслужби.

Про це свідчить Указ президента.

Як повідомлялося, Зеленський запропонував главі Служби безпеки України Василю Малюку зосередитись на бойовій роботі в структурі спецслужби та запропонував йому відповідну посаду, а також обговорив з ним кандидатури на нового голову відомства. “Подякував йому за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі”, – написав президент за підсумками зустрічі.

Після цього Зеленський повідомив, що зустрівся з начальником ЦСО “А” СБУ Євгенієм Хмарою. “Досвід українських спецпризначенців та ЦСО “А” СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо”, – записав Зеленський в Телеграм за підсумками зустрічі.