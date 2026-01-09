Черговий акт терору проти цивільного судноплавства здійснили росіяни в портах Великої Одеси – уражено два судна.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Під час руху до порту Чорноморськ ударний дрон рф влучив у цивільне судно під іноземним прапором Сент-Кіттс і Невіс, яке прямувало під завантаження зерновим вантажем в межах Українського морського коридору. Попередньо – є постраждалі.

Морехідність судна не порушено, воно перебуває на ходу та прямує до найближчого порту.

Біля порту Одеса також уражено судно під прапором Коморських островів, яке перевозило сою.

Унаслідок атаки, на жаль, є загиблий член екіпажу – громадянин Сирії. Це жахливий воєнний злочин!

На місце події спрямовано рятувальні підрозділи.

Це чергове свідчення того, що росія свідомо б’є по цивільних об’єктах, по міжнародному судноплавству, по продовольчій логістиці.

Україна робить усе можливе для гарантування безпеки та виконання експортних зобов’язань, попри постійні атаки.