У Миколаєві ліквідовують наслідки негоди. До робіт залучено 10-й взвод ДВГРЗ ДСНС України.

Про це повідомили в Миколаївській міськраді з посиланням на управління з питань НС та цивільного захисту населення ММР, передає Інше ТВ.

Зокрема, рятувальники здійснюють розпилювання та прибирання дерев, що впали на дитячі майданчики, проїжджі частини та пішохідні доріжки. У деяких випадках дерева перекривали під’їзди до житлових будинків і пошкодили припарковані автомобілі.

У результаті проведених заходів відновлено безпечний проїзд автотранспорту, вільний прохід пішоходів та усунено загрозу для мешканців міста, зокрема для дітей у дошкільних закладах.

Протягом доби рятувальники розпилили та прибрали 9 повалених дерев. Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради закликає містян бути обережними під час негоди.

У разі виявлення аварійних дерев звертайтеся до відділу обробки звернень громадян «Колцентр 1588» за телефоном: (0512) 751-588.

Як повідомляло Інше ТВ, вчора, 8 січня, в одному з дворів Миколаєва два дерева впали на припарковану автівку – мешканці кажуть, що давно скаржилися на їх стан (ФОТО)