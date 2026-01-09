Попередній прогноз по застосуванню ГПВ на СУБОТУ, 10 січня. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

1.1 – 07:30 – 13:00; 20:00 – 23:30;

1.2 – 00:00 – 02:30; 13:00 – 16:30;

2.1 – 02:30 – 06:00; 09:30 – 13:00; 20:00 – 23:30;

2.2 – 06:00 – 09:30; 13:00 – 16:30; 20:00 – 23:30;

3.1 – 13:00 – 20:00;

3.2 – 04:30 – 06:00; 09:30 – 16:30;

4.1 – 06:00 – 09:30; 14:30 – 18:30; 23:30 – 00:00;

4.2 – 09:30 – 13:00; 16:30 – 20:00; 23:30 – 00:00;

5.1 – 06:00 – 09:30; 16:30 – 20:00;

5.2 – 07:30 – 09:30; 13:00 – 16:30; 20:00 – 22:30;

6.1 – 00:00 – 02:30; 09:30 – 13:00; 16:30 – 18:30;

6.2 – 02:30 – 06:00; 16:30 – 20:00; 23:30 – 00:00.

УВАГА! Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це “жовті” години).

ВАЖЛИВО! Оперативна ситуація може динамічно змінюватися!

Повідомляється також, що завтра у Миколаївському районі енергетики будуть ліквідовувати наслідки минулих обстрілів. З 10 до 17 без електроенергії залишаться 4007 споживачів. Роботи проводяться задля стабілізації системи.