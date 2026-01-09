Франція перенесе цьогорічний саміт “Великої сімки”, аби уникнути накладки з турніром зі змішаних єдиноборств, запланованим у Білому домі на 14 червня.

Про це видання Politico повідомили двоє посадовців, безпосередньо обізнаних із підготовкою саміту G7, пише ЛБ.

Раніше Париж оголосив, що зустріч лідерів G7 відбудеться з 14 по 16 червня в Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера.

14 червня у США відзначають День прапора, а також це 80-й день народження президента Дональда Трампа.

Однак у жовтні Трамп заявив, що Білий дім прийматиме “великий бій UFC” 14 червня. Повідомляли, що логістика заходу вже узгоджена і подія збере до 5 тисяч людей на Південній галявині Білого дому.

Тепер саміт G7 відбудеться з 15 по 17 червня.

Канцелярія Макрона відмовилася підтвердити, чи пов’язана зміна дат безпосередньо з подією UFC, і зазначила, що новий розклад – “результат наших консультацій із партнерами по G7”. Зміни вже оприлюднені на офіційному сайті G7.

Про можливість перенесення саміту G7 через день народження Трампа раніше повідомляло місцеве видання LeMessager.