«Зараз тривають відновлювальні роботи в наших містах, наших громадах: у Києві та області, на Дніпровщині, на Львівщині, в Кіровоградській, Черкаській, Одеській областях. Фактично постійно ремонтні бригади працюють на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині. Задіяно максимум сил, щоб відновити життєзабезпечення.

Росіяни користуються погодою – похолоданням – і намагаються уразити якнайбільше наші енергетичні обʼєкти. Видно, як вони поважають Америку та всю дипломатію.

Минулої ночі було більше 200 російських дронів і також значна кількість балістики, і в основному проти Києва. Чотири людини вбиті. Мої співчуття рідним. Майже три десятки поранених. Перед цим були удари по Дніпру, Кривому Рогу, Запоріжжю. Перед цим – Одеса. Основна російська тактика – намагатись повністю «вимкнути» міста.

Важливо, щоб у кожній міській адміністрації розуміли цю мету ворога і готувались до повної протидії – до реальної роботи заради містян. Не тікати треба від проблем, а вирішувати їх, тим більше коли є ресурс для цього, як у Києві. Найбільш забезпечене фінансами місто України, і повинні бути всі необхідні резервні схеми.

Була сьогодні детальна доповідь військових: Головнокомандувач та начальник Генерального штабу – в тому числі по роботі з партнерами цими днями по гарантіях безпеки. Документи багато в чому фіналізовані. Але сутність цих документів, їхня сила в тому, щоб була впевненість, що гарантії мають спрацювати. І це може бути видно реально, тільки якщо і зараз захист буде працювати. Вчасне постачання ППО. Вчасне постачання обладнання для нашої стійкості, для нашої енергетики. Вчасне забезпечення фінансів для України – для нашої оборони та нашої стійкості. Багато деталей, і кожну з них треба пропрацювати так зараз, щоб на день завтрашній була впевненість.

Хочу подякувати і всім нашим людям, які задіяні в ліквідації наслідків ударів. Це дійсно героїчна робота. За години люди роблять те, що в інших країнах, буває, займає дні та тижні. Важливо, що всюди є допомога, всюди є ремонти, максимум зусиль, щоб повернути електрику й опалення людям. Доручив урядовцям інформувати максимально, що і в які терміни буде зроблено.

Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто підтримує наших людей. Дякую всім лідерам, які зараз не змовчали і які з нами, з Україною. Слава Україні!»

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1416-го дня повномасштабної війни.

