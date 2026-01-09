Як повідомляло Інше ТВ, навесні 2025 року у Фінляндії російського неонациста Яна Петровского (Воїслава Тордена) засудили до довічного за воєнні злочини в Україні.

Сьогодні, 9 січня 2026 року, в Апеляційному суді Гельсінкі знов розпочався розгляд його справи. Для основного слухання заплановано вісім днів засідань.

Про це повідомляє Yle, передає Інше ТВ.

І прокурор, і Торден оскаржили рішення окружного суду.

Тоді як окружний суд визнав Тордена частково відповідальним за смерть одного пораненого солдата, на думку прокурора, війська “Русича” спричинили смерть 22 українських солдатів і поранення чотирьох.

Однак окружний суд відхилив обвинувачення в тому, що Торден як заступник командира “Русича” був відповідальний за організацію групою засідки та вогневої атаки із використанням українського прапору як засобу обману.

Згідно з вироком, на місці були й інші війська чи угруповання, і не можна довести, що саме група “Русич” була відповідальна за організацію та проведення засідки та вогневої атаки.

Воїслав Торден заперечує, що вчинив воєнні злочини і був заступником командира групи. За словами Тордена, його завданням було не брати участь у бою, а створювати пропагандистські та рекрутингові відео з телевізійним журналістом.

В окружному суді Торден стверджував, що на контрольно-пропускному пункті він прокинувся від потужного вибуху і побачив “море вогню”.

– Я не брав участі в бою. Я не зробив жодного пострілу, – заявив він.