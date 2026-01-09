Нічний удар по «Орешнику» на заході України відбувся після тижня невдач Росії. У суботу президент Дональд Трамп відправив американський спецназ для захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, близького союзника Путіна, а в середу американські війська захопили нафтовий танкер під російським прапором у Північній Атлантиці.

У вівторок Велика Британія та Франція оголосили про плани розгортання військ в Україні у разі припинення вогню, що спонукало Москву відповісти, що вона розглядатиме іноземних солдатів як законні бойові цілі, пише Reuters.



Герхард Манготт, спеціаліст з Росії в Університеті Інсбрука в Австрії, сказав, що Москва розчарована тим, що її відсунули на другий план протягом тижнів дипломатичних переговорів між США, Україною та європейцями, і «особливо розлючена» запланованим потенційним розгортанням військ європейськими союзниками Києва. Використання «Орешника» слід розглядати в цьому контексті, сказав він.

«Це сигнал для Сполучених Штатів та європейців щодо військових можливостей російської армії», – сказав Манготт у телефонному інтерв’ю.

Він сказав, що Москва хотіла дати зрозуміти, що «до Росії слід ставитися серйозно, враховуючи її військовий арсенал, і що європейці та Трамп повинні повернутися до мінімальної поваги до російської позиції на переговорах».

«ЗНИЩЕННЯ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО МЕТА»

«Орешник» здатний нести як ядерні, так і звичайні боєголовки, хоча не було жодних натяків на будь-який ядерний компонент останньої атаки.

Високопоставлений український чиновник повідомив Reuters, що ракета вразила державне підприємство у західному місті Львів і, ймовірно, несла інертні або «муляжі» боєголовок – як у 2024 році, коли Росія вперше запустила її, щоб випробувати зброю у військових умовах.

«Схоже, що на даний момент Росія використовує «Орешник» для сигналізації, тому знищення не обов’язково є метою», – сказав Reuters Павло Подвиг, директор російського проекту ядерних сил, коли його запитали, чи зменшить використання муляжів боєголовок здатність Москви залякувати Україну та її союзників.

«Це, ймовірно, загальний сигнал про рішучість до ескалації. Я думаю, що Захід сприйме це саме так», – сказав він.

Реакція Заходу на атаку, яка сталася приблизно за 60 км від кордону України з членом НАТО Польщею, була швидкою. Лідери Великої Британії, Франції та Німеччини назвали її «ескалаційною та неприйнятною». Голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що це була «явна ескалація проти України, яка мала на меті попередження Європі та США».

РОСІЙСЬКА ЗАЯВА ЩОДО ПРИЧИНИ ВИКОРИСТАННЯ РАКЕТИ ВИКЛИКАЄ СКЕПТИЦИЗМ

Спеціаліст з питань Росії Манготт скептично поставився до офіційної заяви Міністерства оборони Росії про те, що запуск «Орешника» був відповіддю на нібито український удар безпілотника по одній з резиденцій Путіна в північній Новгородській області наприкінці минулого місяця. Україна заперечує будь-який такий напад, звинувачуючи Москву у брехні про це, щоб зірвати мирні переговори.

Кілька відомих російських військових блогерів також розкритикували офіційне формулювання удару як помсти. Один з них, Юрій Баранчик, припустив, що це «виглядало б переконливіше», якби Москва випустила ракету по бункеру президента Володимира Зеленського в Києві.

Мік Райан, австралійський військовий експерт, пов’язав використання зброї з нещодавніми невдачами Росії, особливо щодо Венесуели. Він сказав, що метою було «продемонструвати, що Росія залишається ядерною світовою державою. У цьому вигляді це психологічна зброя – інструмент когнітивної війни Путіна проти України та Заходу – а не зброя масового фізичного знищення».

Російський головний лідер Дмитро Медведєв, колишній президент, який зараз є заступником голови Ради безпеки Путіна, у своєму дописі в соціальних мережах натякнув на захоплення Мадуро, захоплення США нафтового танкера та можливість подальших санкцій США проти Росії, що, за його словами, призвело до «бурхливого» початку року.

У коментарях, які дуже критикували Вашингтон, він заявив, що міжнародні відносини скотилися в божевільню, і порівняв удар «Орешником» з «рятівною ін’єкцією галоперидолу», антипсихотичного препарату.

Відомий російський військовий блогер Fighterbomber, колишній військовослужбовець, сказав, що, на його думку, використання «Орешника» було демонстрацією сили для передачі повідомлення, і що Москва не часто до цього вдаватиметься.

Він зазначив, що деякі системи «Орешник» були передані Білорусі, і що Росія матиме деякі з них у резерві, але припустив, що запасів не буде безкінечним.