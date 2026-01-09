Українські військові вже застосовують їх на фронті та відзначають високу точність і швидкість роботи.

Про це повідомили в Посольстві Швеції в Україні, передає ua.news.

Українські Сили оборони отримали від Швеції 26 сучасних самохідних гаубиць Archer. Ці артилерійські системи вже перебувають у бойовій роботі та використовуються для ураження позицій російських військ.

Як зазначили в Посольстві Швеції в Україні, зокрема «Арчери» перебувають на озброєнні 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ. Українські артилеристи активно застосовують ці системи на різних напрямках фронту. Гаубиця Archer здатна працювати на відстані до 50 кілометрів, що дозволяє завдавати ударів далеко в тил противника. У ЗСУ відзначають, що система поєднує в собі дальність, точність і швидкість розгортання, що особливо важливо в умовах сучасної війни.

Серед ключових переваг Archer — висока мобільність. Система встановлена на важкому всюдиході, завдяки чому артилерійський розрахунок може швидко змінювати позиції після стрільби та уникати ворожого вогню. Ще одна важлива особливість — повна автоматизація. Керування вогнем здійснюється дистанційно з броньованої кабіни, що значно підвищує безпеку військових під час бойової роботи.

Окремо військові відзначають точність «Арчерів». Вона забезпечується сучасними балістичними розрахунками та можливістю використовувати міжнародні артилерійські боєприпаси.У дипломатичному відомстві також звернули увагу на питання технічного обслуговування. Через інтенсивне використання артилерії на фронті стволи зазнають природного зносу, що потребує регулярної заміни.

Для підтримки боєздатності української артилерії Швеція вже передала понад 10 запасних стволів. Їх доставили у середині 2025 року, що дозволяє ЗСУ продовжувати бойову роботу без тривалих перерв на ремонт.

Як повідомляло Інше ТВ, у листопаді 2025 року Швеція передала ЗСУ вісім таких систем.