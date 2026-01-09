Наприкінці 2025 року Центральна виборча комісія України відновила функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи “Державний реєстр виборців” в частині взаємодії з виборцями.

Цим рішенням завершено процес відновлення роботи зазначеної АІКС, який тривав із 2022 року до 2025 року.

Про це повідомляє ЦВК, передає Інше ТВ.

Із 1 січня 2026 року органи ведення ДРВ (крім тих, що тимчасово не здійснюють ведення Реєстру через бойові дії або тимчасову російську окупацію відповідної території) поновили роботу щодо прийому та розгляду заяв і запитів виборців.

Також нині відновив роботу електронний кабінет виборця, де громадяни можуть онлайн перевірити свої дані та оновити їх у разі потреби: https://www.drv.gov.ua/svc/f?p=111:1

Як повідомляло Інше ТВ, Проведення референдуму наразі безперспективне – неможливо забезпечити явку 50% виборців, як вимагає закон