Данське військове керівництво підтвердило, що збройні сили країни вступили б у бій із армією США, якби та вторглася на острів Гренландія.

Про це повідомляє LRT.lt з посиланням на Euractiv.

Як пише данське видання Berlingske, штаб оборони Данії та Міністерство оборони підтвердили, що в армії діють постійні накази чинити опір будь-якій збройній спробі захоплення Гренландії, включаючи США. Ці накази засновані на королівському декреті часів холодної війни, який залишається чинним досі.

Таким чином Копенгаген офіційно підтверджує, що данські військовослужбовці зобов’язані вступити в бій, що в такому разі призвело б до прямих бойових дій між військовими союзниками по НАТО.

Директива 1952 року, прийнята для того, щоб данська армія більше ніколи не була захоплена зненацька, як це сталося під час Другої світової війни, коли країну окупувала нацистська Німеччина, – наказує негайно розпочинати бойові дії у разі нападу на національну територію або на данських військових за кордоном.

У наказі зазначено, що підрозділи «мають негайно розпочинати бій, не чекаючи додаткових розпоряджень», і зобов’язані продовжувати опір, щоб виграти час ширшої мобілізації.

Також у документі йдеться про те, що датські військовослужбовці не зобов’язані виконувати накази, отримані від «інститутів, захоплених у полон або іншим чином нейтралізованих противником».

Як повідомляло Інше ТВ, У США розглядають варіант підкупу гренладців за $10-100 тис. Кількість бажаючих переїхати в Гренландію росте