У четвер, 8 січня, в Ієцаві урочисто розпочато будівництво майбутнього заводу з комплектування модульних порохових зарядів для артилерійських боєприпасів — проєкту Rollo. Новий завод має бути добудований уже восени цього року. Проєкт дозволить забезпечити ланцюжки постачання боєприпасів для Національних збройних сил (NBS) Латвії, а також експортувати продукцію іншим країнам-союзникам.

Про це пише LSM.lv, передає Інше ТВ.

Rollo стане першим у країнах Балтії виробництвом 155-мм модульних порохових зарядів. Його мета — наростити виробничі потужності в Європі та створити завод з комплектації боеєприпасів у Латвії.

Проєкт реалізує Державна оборонна корпорація (Valsts aizsardzības korporācija), створена для зміцнення оборонної індустрії. Він розробляється за участю міжнародних партнерів з Італії, Франції, Норвегії та Фінляндії.

У створення нового заводу Латвія інвестувала 26 мільйонів євро, а ще 1 мільйон євро фінансування було отримано від Європейського Союзу.

«Проєкт Rollo — це стратегічний крок у зміцненні безпеки Латвії та всієї Європи. Роботи на об’єкті тривають згідно з планом, щоб уже в другій половині цього року він розпочав роботу. Це суттєво збільшить виробничі потужності критично важливих боєприпасів, одночасно забезпечуючи потреби Національних збройних сил та зміцнюючи оборонну індустрію Латвії, створюючи нові компетенції та забезпечуючи нашу участь у міжнародних ланцюжках постачання боєприпасів», — зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

На заводі виготовлятимуть сучасні модульні заряди, які зручно використовувати в різних артилерійських системах 155-го калібру. Головне завдання — забезпечити потреби NBS Латвії та створити необхідні запаси.

Член правління Державної оборонної корпорації Інгріда Кірсе додала, що за цим проєктом послідують інші: «Ми працюємо над наступним проєктом спільно з [одним із найбільших і найвпливовіших оборонних концернів Німеччини та світу] Rheinmetall, а також над іншими видами боєприпасів та рішеннями для протимобільності».

Голова крайової думи Айварс Мачек позитивно оцінив будівництво нового виробництва: «Будь-яке таке виробництво є важливим, оскільки воно створює для нас і робочі місця, і внесок у податковій сфері».

