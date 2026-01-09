Країни-члени ЄС у п’ятницю дали зелене світло на підписання угоди з МЕРКОСУР, проклавши шлях до створення великого торгового блоку, який об’єднує понад 700 мільйонів людей у ​​Європі та Латинській Америці. Франція, однак, планує продовжити боротьбу проти угоди у Європейському парламенті.

Про це повідомляє Еuronews, передає Інше ТВ.

У п’ятницю кваліфікована більшість країн-членів підтримала угоду з МЕРКОСУР, поклавши край більш ніж двом десятиліттям важких переговорів між Європейською комісією та групою латиноамериканських країн – Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм – а також багаторічним внутрішнім розбіжностям у ЄС.

Франція, Польща, Австрія, Угорщина, Ірландія проголосували проти, а Бельгія утрималася, повідомили у розмові з Euronews дипломати, знайомі із питанням.

Підтримка була надана після того, як країни-члени вжили захисних заходів, що дозволяє більш жорстко контролювати ринок ЄС, щоб запобігти серйозним збоям у роботі через імпорт з країн МЕРКОСУР.

Угода, підписана головою Комісії Урсулою фон дер Ляйєн у грудні 2024 року, створить зону вільної торгівлі з населенням понад 700 мільйонів осіб. Європейські компанії матимуть доступ до ринку з 280 мільйонами споживачів у Латинській Америці, де вже працюють близько 30 000 компаній ЄС.

Країни, які підтримують угоду, на чолі з Німеччиною та Іспанією, вже давно стверджують, що вона відкриє доступ до нових ринків; противники угоди, на чолі з Францією, попереджають, що вона створить фермерам ЄС нечесну конкуренцію з боку латиноамериканського сільськогосподарського імпорту.

Наразі голосування має бути оформлене у письмовому документ. Хоча зміни все ще можливі, їхня ймовірність мінімальна, оскільки голосування означає, що угода буде підписана, а те, що залишиться, буде в основному формальністю.

Фермери пручаються

Проти угоди виступили фермери ЄС. Хоча після набуття чинності мита на більшість товарів буде поступово скасовано, квоти залишаться в силі для захисту чутливих до конкуренції сільськогосподарських продуктів, таких, як яловичина, птиця та цукор.

Декілька країн-членів протягом багатьох років чинили опір укладенню угоди. У 2019 році проект тексту було заблоковано кількома урядами, при цьому Франція очолила опозицію через екологічні та сільськогосподарські проблеми.

В останні місяці Комісія додала поступки, спрямовані на заспокоєння фермерів та забезпечення вирішальної підтримки Італії, включаючи ранній доступ до 45 мільярдів євро із фондів Єдиної сільськогосподарської політики з 2028 року та заморожування прикордонного податку ЄС на вуглецеві добрива.

Для вирішення екологічних проблем учасники переговорів також зробили дотримання Паризької угоди щодо клімату 2016 року “істотним елементом” угоди, що дозволяє частково або повністю призупинити її дію у разі порушення зобов’язань.

Тим не менш, у четвер увечері президент Еммануель Макрон оголосив у мережі X, що Франція проголосує проти угоди.

Голосування у п’ятницю відкриває ЄС шлях до підписання угоди, і фон дер Ляйєн, як очікується, незабаром вирушить до Латинської Америки. Однак процедура укладання угоди з ЄС також потребує згоди Європейського парламенту.

Наприкінці четверга французька делегація фракції “Оновлюючи Європу” заявила, що головуючий у ЄС Кіпр використав юридичний маневр, щоб забезпечити тимчасову реалізацію угоди без голосування у парламенті.

Наразі французькі опоненти покладають надії на блокування угоди в парламенті.

