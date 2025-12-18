CEFS (Європейська асоціація виробників цукру) та C.I.B.E. (Міжнародна конфедерація європейських виробників цукрового буряку) закликають європейські інституції терміново запровадити обмеження на імпорт цукру-сирцю для потреб переробних галузей, зокрема з України та країн Меркосур.

Про це повідомляє НАЦУ «Укрцукор» у Telegram, передає АгроПортал.

Європейські виробники заявляють про критичну ситуацію на ринку цукру. Зокрема, 2025 року в ЄС оголосили про закриття п’яти цукрових заводів, ще один не проводитиме переробку в 2026 році.

Крім того, ціни на цукор у ЄС знизилися на 38% з грудня 2023 року через глобальне перевиробництво та ринкові спекуляції. Відтак у 2025/26 маркетинговому році площі під цукровими буряками в ЄС скоротилися майже на 11%, але врожайність може компенсувати це скорочення, що викликає занепокоєння щодо великих кінцевих запасів.

«Імпорт у межах режиму внутрішньої переробки (IPP), нові імпортні квоти з України, а також, можливо, з Меркосур, посилюють тиск на виробників ЄС», — йдеться у повідомленні.

Європейські виробники цукру наразі приймають рішення щодо сівби на 2026/27 МР і планують подальше суттєве скорочення площ під буряками.

В Асоціації виробників цукру ЄС закликали Європейську комісію та держави-члени негайно призупинити імпорт цукру-сирцю в межах IPP і розпочати структурований діалог із представниками бізнесу щодо шляхів стабілізації ринку.