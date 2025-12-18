Верхня палата Конгресу США дала остаточне схвалення масштабному законопроєкту про оборонні видатки країни. Документ визначає бюджет Пентагону на рівні 901 мільярда доларів і передбачає, зокрема, фінансову підтримку України в обсязі 800 мільйонів доларів.

Про це повідомляють Associated Press та Washington Post, передають Українські новини.

Під час голосування ініціативу підтримали 77 сенаторів, тоді як 20 виступили проти. Серед тих, хто не віддав голос “за”, — двоє представників Республіканської партії та 18 демократів.

У Білому домі наголосили, що ухвалений оборонний бюджет узгоджується з ключовими пріоритетами національної безпеки президента Дональда Трампа. Водночас, як зазначає AP, багатотисячний документ — обсягом понад 3000 сторінок — демонструє наявність суперечностей між Конгресом і Пентагоном. Вони виникли після рішення адміністрації Трампа змістити фокус безпекової політики з Європи на Центральну та Південну Америку.

Окремі положення законопроєкту передбачають фінансові обмеження для Міністерства оборони. Зокрема, 25% коштів, закладених на поїздки глави Пентагону Піта Гегсета, буде заморожено до моменту, поки він не надасть Конгресу відеоматеріали операції у Карибському морі від 2 вересня, під час якої загинули 11 людей, а також інші документи, пов’язані з антинаркотичною кампанією проти латиноамериканських угруповань.

Крім цього, закон зобов’язує зберегти чисельність американських військових у Європі на нинішньому рівні та продовжити військову підтримку України.

Документ також скасовує низку рішень Пентагону і відкриває можливість надати Києву по 400 мільйонів доларів упродовж двох наступних років. Ці кошти мають бути спрямовані на виробництво озброєння, яке згодом передадуть Україні.

Минулого тижня законопроєкт уже підтримала Палата представників. Після схвалення Сенатом документ направляють на підпис президенту США.