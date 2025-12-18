Деякі салати стануть ще цікавішими і смачнішими, якщо ви додасте до них сухарики. Але є кілька важливих моментів, які треба мати на увазі. А саме:

Для салатів можна використовувати будь-які куплені або домашні сухарики.

Щоб зробити сухарики самостійно, наріжте хліб невеликими шматочками і обсмажте на сковороді з невеликою кількістю масла. Або викладіть шматочки на застелене пергаментом деко, змастіть маслом і поставте в розігріту до 180 °C духовку на 6-8 хвилин. Хліб можна натерти часником, приправити сіллю, перцем та іншими спеціями.

Майонез теж можна зробити вдома, замінити сметаною чи іншими соусами.

Готовий салат найкраще подавати відразу, щоб сухарики не розмокли.

Ось рецепти з сухариками, які пропонує Ukr.Media.

Салат з сухариками, курячою печінкою, квасолею і перцем

Інгредієнти:

300 г курячої печінки;

1 столова ложка + 1 чайна ложка оливкової олії;

1-2 помідора;

½ Помаранчевого болгарського перцю;

½ Цибулини;

100 г консервованої або вареної червоної квасолі;

1 столова ложка соєвого соусу;

1 столова ложка зернистої гірчиці;

1 чайна ложка бальзамічного оцту;

30 г сухариків;

кілька гілочок петрушки.

Приготування:

Печінку наріжте великими шматочками. Розігрійте в сковороді столову ложку масла і обсмажте печінку 5-7 хвилин на сильному вогні.

Помідор наріжте невеликими шматочками, перець – смужками, а цибулю – півкільцями. Додайте до овочів квасолю і злегка охолоджену печінку.

Змішайте чайну ложку олії, соєвий соус, гірчицю і бальзамічний оцет. Додайте заправку в салат і перемішайте. Посипте блюдо сухариками і прикрасьте петрушкою.

Салат з сухариками, пекінською капустою, шинкою і кукурудзою

Інгредієнти:

½ Середнього качана пекінської капусти;

250 г шинки;

250 г консервованої кукурудзи;

80 г сухариків;

сіль – за смаком;

мелений чорний перець – за смаком;

3-4 столові ложки майонезу.

Приготування:

Наріжте капусту, шинку тонкою довгою соломкою. Додайте кукурудзу, сухарі, сіль, перець, майонез і ретельно перемішайте.

Салат з сухариками, ковбасою, яйцями і корейською морквою

Інгредієнти:

3 варених яйця;

200 г копченої ковбаси;

150 г корейської моркви;

50-80 г сухариків;

1 столова ложка майонезу.

Приготування:

Наріжте яйця і ковбасу брусочками. Додайте моркву, сухарики, майонез і перемішайте.

Салат з сухариками, горбушею, кукурудзою і огірком

Інгредієнти:

150 г консервованої горбуші;

1 варене яйце;

1 огірок;

100 г консервованої кукурудзи;

кілька пір’їн зеленої цибулі;

кілька гілочок кропу;

1-2 столові ложки оливкової олії;

сіль – за смаком;

мелений чорний перець – за смаком;

40 г сухариків.

Приготування:

Помніть рибу виделкою. Наріжте яйце невеликими кубиками, а огірок – напівкружечками. Додайте кукурудзу, подрібнену зелень, олія, сіль, перець і перемішайте. Посипте готовий салат сухариками.

Салат з сухариками, квасолею, помідорами, маринованими огірками та грибами

Інгредієнти:

5-7 маленьких маринованих огірків;

2 помідори;

200 г консервованої або вареної червоної квасолі;

100 г маринованих опеньків;

50 г сухариків;

2 столові ложки майонезу.

Приготування:

Наріжте огірки кружечками, а помідори – невеликими шматочками. Додайте квасолю, гриби, сухарики, майонез і перемішайте.

Салат з сухариками, сьомгою, стручковою квасолею і помідорами

Інгредієнти:

300 г філе сьомги;

сіль – за смаком;

мелений чорний перець – за смаком;

100 г стручкової квасолі;

3-4 невеликих помідора;

1 червона цибулина;

кілька гілочок базиліка;

80 г сухариків;

3-4 столові ложки оливкової олії;

2 чайні ложки червоного винного оцту;

трохи лимонного соку.

Приготування:

Викладіть сьомгу на фольгу і приправте сіллю і перцем. Загорніть рибу повністю у фольгу і поставте в розігріту до 190 °C духовку приблизно на 30 хвилин. Готову сьомгу остудіть і розберіть на невеликі шматочки.

Викладіть стручкову квасолю в киплячу воду на 5 хвилин. Відкиньте на друшляк і поставте його на лід, щоб зупинити процес варіння. Наріжте помідори великими шматочками, а цибулю – тонкими півкільцями. Поріжте листя базиліка.

Викладіть всі підготовлені інгредієнти і сухарики в миску. Змішайте масло, оцет, лимонний сік, сіль і перець. Заправте салат сумішшю.

Салат з сухариками, крабовими паличками, кукурудзою і плавленим сиром

Інгредієнти:

200 г плавленого сирка;

3 варених яйця;

250 р крабових паличок;

2 зубчики часнику;

70 г сухариків;

100 г консервованої кукурудзи;

кілька столових ложок майонезу.

Приготування:

Покладіть сирок в морозилку на 10 хвилин. Потім натріть його і яйця на дрібній тертці. Наріжте крабові палички невеликими шматочками.

Викладіть шари в такому порядку: плавлений сир і часник, яйця, крабові палички, сухарики, кукурудза. Кожен шар, окрім кукурудзяного, покривайте тонкою сіточкою майонезу.

Салат з сухариками, мисливськими ковбасками, сиром і корейською морквою

Інгредієнти:

200 г мисливських ковбасок;

100 г твердого сиру;

100 г корейської моркви;

80 г сухариків;

сіль – за смаком;

мелений чорний перець – за смаком;

1-2 столові ложки майонезу.

Приготування:

Наріжте ковбаски кружечками, а сир – невеликими брусочками. Додайте моркву, сухарі, сіль, перець, майонез і перемішайте.

Салат з сухариками, куркою, помідорами і апельсином

Інгредієнти:

1 апельсин;

200 г відвареного курячого філе;

2 помідори;

70 г твердого сиру;

50 г сухариків;

кілька гілочок петрушки;

сіль – за смаком;

1 ложка майонезу.

Приготування:

Очистіть апельсин від шкірки і білих прожилок. Наріжте його і курку середніми кубиками. Розділіть помідори на чотири частини і видаліть насіння. Наріжте овочі довгими брусочками. Натріть сир на крупній тертці.

Додайте до підготовлених інгредієнтів сухарики, рубану петрушку, сіль, майонез і перемішайте салат.

Салат з сухариками, беконом і авокадо

Інгредієнти:

100 г бекону;

3 столові ложки оливкової олії;

1 авокадо;

2 столові ложки лимонного соку;

кілька салатних листків;

80 г сухариків;

1 чайна ложка білого винного оцту;

сіль – за смаком;

мелений чорний перець – за смаком.

Приготування:

Наріжте бекон великими шматочками. Розігрійте в сковороді 1 ложку масла і обсмажте м’ясо до рум’яної скоринки. Перекладіть бекон на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир.

Видаліть м’якоть авокадо чайною ложкою або наріжте очищений плід великими шматочками. Залийте їх лимонним соком. Порвіть руками салатні листя.

Викладіть на блюдо салат, бекон, авокадо і сухарики. Змішайте масло, оцет, сіль, перець і полийте цією заправкою салат.