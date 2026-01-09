Арбітражний трибунал Швейцарського арбітражного центру ухвалив рішення на користь України у спорі з американською компанією та зобов’язав повернути до держбюджету нашої країни понад 18 млн доларів США.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України, передає Інше ТВ.

17 грудня 2025 року арбітражний трибунал Швейцарського арбітражного центру ухвалив рішення у справі за позовом Міністерства оборони України до американского постачальника. Згідно з цим рішенням, трибунал визнав порушення відповідачем своїх контрактних зобов’язань, задовольнив всі вимоги української сторони в повному обсязі, та постановив стягнути на користь Міноборони понад 18 мільйонів доларів США.

Арбітражне провадження було ініційовано у зв’язку з недопоставкою американською компанією боєприпасів. Постачальник за контрактом, що був укладений на початку повномасштабного вторгнення російської федерації, зобов’язувався поставити Міноборони партію артилерійських боєприпасів у короткий строк. Українська сторона здійснила 100% передоплату вартості товару, однак постачальник поставив тільки третину замовлених боєприпасів із значним простроченням строку поставки та іншими порушеннями контракту.

Слід зазначити, що американська компанія наполягала на тому, що виконала контракт належним чином. У якості способу захисту компанія стверджувала, що в контракт нібито було внесено зміни, а також що Міноборони начебто погодилось покрити додаткові витрати компанії на пошук і закупівлю боєприпасів, що виникли через необачність та недобросовісне виконання постачальником своїх обов’язків. Крім цього, відповідач здійснював неодноразові спроби звинувачень Міноборони у нібито недобросовісній процесуальній поведінці та приховуванні доказів.

Однак, трибунал погодився з аргументами української сторони та підтвердив, що зміни в контракт внесено не було, компанія-відповідач не виконала контракт належним чином, а вимоги щодо стягнення сплаченої суми за недопоставлені боєприпаси та нарахування штрафних санкцій – визнав обґрунтованими. Натомість заперечення, аргументи, та безпідставні звинувачення в недобросовісності Міноборони, наведені відповідачем на свій захист, були відхилені.

Представництво прав та інтересів Міністерства оборони України забезпечувалось Міністерством юстиції України.

Консультації з питань швейцарського права в цьому провадженні надавала міжнародна юридична фірма «Staiger Attorneys at law Ltd.».

Як повідомляло Інше ТВ, влітку 2025 року Президент України Володимир Зеленський заявляв: Маємо кілька позитивних рішень міжнародних арбітражів щодо Газпрому – на $6,9 млрд.