На відміну від ссавців, медузи не мають ні мозку, ні очей. У них проста нервова система, яка є м’якою мережею нейронів, розподілених по всьому тілу.

Між тим, вони сплять, кажуть науковці Університету Бар-Ілана в Ізраїлі, інформує телеканал NTD.

Науковці виявили, що, попри просту анатомію, медузи мають регулярні цикли активності та відпочинку. Це з’ясували в процесі безперервного відеозапису, зокрема в інфрачервоному діапазоні.

«Ми побачили, що медузи сплять по вісім годин на добу. Думаю, що саме сплять», – каже Орен Леві, біолог.

Щоб підтвердити, що ці істоти сплять, науковці впливали на них різними способами: включали світло, створювали вібрацію і розміщували їжу.

Під час сну реакція була більш уповільненою, ніж під час неспання. Так само буває і в людей, і в тварин. До того ж після таких перешкод наступного дня медузи спали довше.

Дослідники також вивчили що відбувається в нервових клітинах піддослідних. Виявилося, що ДНК, пошкоджені під час активності, відновлювались у період відпочинку.

Науковці кажуть, що такі дослідження допоможуть їм краще зрозуміти призначення сну загалом.

