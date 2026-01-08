У Миколаєві, попередньо, через непогоду, зокрема сильні шквали вітру на автівку провалилися два стовбури дерева.

Як повідомив мешканець двору, подія сталася біля будинку по вулиці Колодязна, 16. Дерева впало на припаркований кросовер марки Ssang Yong. На щастя, всередині машини нікого не було.

Наразі очікується прибуття рятувальників для демонтажу повалених дерев.

Місцеві мешканці відмічають, що давно скаржилися на стан цих дерев, але профільне підприємство КП “Миколаївські парки” провело раніше лише невеличку обрізку дерев, попри їх незадовільний стан.

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ММР поінформували, що через ускладнення погодних умов на території міста фіксуються випадки падіння дерев і великих гілок, що створюють небезпеку для людей, будівель та транспортних засобів.

До робіт з ліквідації наслідків негоди залучені рятувальники 10-го взводу ДВГРЗ ДСНС України. Фахівці проводять аварійне розпилювання повалених дерев, розчищають зони та прибудинкові території, відновлюючи безпечні умови пересування містом.

Як повідомляло Інше ТВ, наприкінці вересня – початку жовтня 2025 року в Миколаєві ліквідовували наслідки негоди – вже 9 дерев, які впали, прибрані, роботи продовжаться сьогодні (ФОТО)