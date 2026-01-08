У 2025 році автомобілі з традиційними двигунами охопили майже половину українського ринку нових легковиків. Про те повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Для порівняння: в 2024 році їх частка складала понад 65%. Найпопулярнішими залишались моделі з бензиновими двигунами. Однак їх ринкова частка відносно 2024 року зменшилась з 40% до 32,3%.

Водночас сегмент електромобілів збільшився з 14,5% до 28,3%. Також зросла частка гібридів з 19,5% до 21,8%.

Тим часом сегмент дизельних авто зменшився з 25,6% до 17,4%. Автомобілям з ГБО знову належало менше ніж 1% ринку нових легковиків.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – HYUNDAI Tucson;

Електро – VOLKSWAGEN ID.Unyx;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Дизельні – RENAULT Duster

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.