Через санкції щотижневі доходи Росії від експорту нафти скоротилися на 500 млн доларів, а в Білорусі посилюють репресії проти банківських працівників, які підтримували протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденне зведення Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Економічний тиск на агресора продовжує посилюватися. Порівняно з жовтнем 2025 року, нафтовий виторг РФ скоротився на 35%, що означає втрату приблизно 500 млн доларів щотижня.

Крім того, від початку 2026 року через санкції проти “Роснафти” та “Лукойлу” виникли суттєві обмеження на транзит енергоресурсів до Калінінградської області, що фактично поглиблює ізоляцію російського ексклава.

Російський бізнес опинився у вразливому стані через дефіцит ІТ-фахівців. За даними розвідки:

29% компаній РФ взагалі не мають штату фахівців з інформаційної безпеки;

42% компаній стикаються з критичними проблемами при спробі найняти експертів у цій галузі.

Це робить російську цифрову інфраструктуру легкою ціллю для кібератак.

Режим Лукашенка продовжує використовувати фінансовий сектор як інструмент політичного тиску. Національний банк Білорусі змінив правила атестації банківських менеджерів.

Тепер особи, які, на думку спецслужб, брали участь у протестних акціях, офіційно позбавляються права обіймати керівні посади в банках.

На ідеологічному фронті очільник РПЦ Кирило вчергове спробував виправдати конфлікт із Заходом. Він заявив, що причиною є “розбіжність цінностей”. До переліку обов’язкових “цінностей” він відніс лояльність до держави, водночас відкрито виключивши з цього списку права та свободи людини.