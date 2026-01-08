У четвер, 8 січня, ціна на золото знизилась. На вартість металу впливають зміцнення долара, ситуація у Венесуелі та заяви ФРС про можливе зниження ставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Спотова ціна на золото впала на 0,4% до 4 435,62 долара за унцію.

Ф’ючерси на золото у США з поставкою у лютому впали на 0,4% до 4 444,40 долара.

Які фактори впливають на вартість золота зараз:

зміцнення долара – він коливався біля двотижневих максимумів;

ситуація у Венесуелі (наразі країна висловлює готовність домовлятися із США, навіть укладено угоду, щодо постачання венесуельської нафти американській компанії);

заяви представників Федеральної резервної системи (ФРС), які збільшили імовірність зниження ставки (очікується, що цей показник скоригують двічі у 2026 році).

“Трейдери зважують загострення геополітичної напруженості, включаючи втручання США у справи Венесуели… з макроекономічними сигналами від Сполучених Штатів”, – повідомили аналітики.

Ціна на злитки приблизно на 110 доларів відстає від рекордно високого рівня в 4549,71 долара, зафіксованого 29 грудня, а зростання стримується твердим доларом та фіксацією прибутку.