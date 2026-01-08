Диверсифікація ринків збуту української продукції тваринного і рослинного походження є одним із пріоритетних напрямів державної аграрної політики. Упродовж 2025 року було відкрито 19 нових ринків для експорту української аграрної продукції», — зазначив Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
Продукція тваринного походження нехарчового призначення та корми
У 2025 році відкрито нові можливості для експорту продукції, що використовується у виробництві кормів та утриманні тварин. Відкрито ринки:
Республіка Молдова —
консервовані корми для домашніх тварин;
перероблені корми для домашніх тварин (окрім консервованих);
молоко, продукти на основі молока та деривативи молока, не призначені для споживання людиною;
Турецька Республіка — консервовані корми для домашніх тварин;
Республіка Чилі — мука з нутрощів, м’ясо-кісткове та пір’яне борошно, олії або жири від птахів, свиней і коней;
Боснія і Герцеговина —
топлені жири, не призначені для споживання людиною, що використовуються як кормовий матеріал;
перероблений протеїн тваринного походження, не призначений для споживання людиною, включаючи суміші та продукти, відмінні від корму для домашніх тварин, що містять такий протеїн;
В’єтнам — молока, продуктів на основі молока та продуктів, отриманих із молока не призначених для споживання людиною.
Яйця та яєчні продукти
Ринок яєць та яєчних продуктів продовжує демонструвати високий експортний потенціал. Відкрито ринки:
Албанія — яйця для споживання людиною;
Канада — яйця столові;
Малайзія — яєчні продукти.
Молоко та молочні продукти
У 2025 році розширено географію експорту як харчової, так і нехарчової молочної продукції. Відкрито ринки:
Малайзія — молоко та молочні продукти, призначені для споживання людиною.
М’ясо та продукти переробки птахівництва
Українська продукція птахівництва відповідає вимогам міжнародних ринків і користується стабільним попитом. Відкрито ринки:
Султанат Оман — м’ясо, субпродукти та інші продукти птахівництва;
Грузія — композитні продукти з вмістом м’яса птиці та молочних продуктів, доведені до кулінарної готовності, призначені для споживання людиною.
Риба та водні біоресурси
У 2025 році значно розширено доступ української продукції рибного господарства до азійських ринків. Відкрито ринки:
Китайська Народна Республіка —
морські ссавці;
водні продукти дикого вилову.
Перероблені харчові продукти
Зростає інтерес іноземних партнерів до української продукції з високою доданою вартістю. Відкрито ринки:
Держава Кувейт — перероблені харчові продукти.
Продукція рослинного походження
Поряд із продукцією тваринного походження у 2025 році було відкрито нові ринки і для української рослинницької продукції. Відкрито ринки:
Китайська Народна Республіка — горох;
Канада — яблука.
Відкриття 19 нових ринків у 2025 році є переконливим підтвердженням ефективності та злагодженості роботи Держпродспоживслужби і високих стандартів безпечності, якості та довіри до українського виробника.