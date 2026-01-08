Поліцейські повідомили про підозру директору клініки на Печерську та за сумісництвом пластичному хірургу, який понівечив обличчя пацієнтки.

Слідством встановлено, що лікар неналежно виконав свої професійні обов’язки під час проведення ринопластики та броуліфтингу 39-річній пацієнтці. Броуліфтинг – це пластична операція або косметологічна процедура для підняття опущенних брів, розгладження зморшок на лобі та між бровами, що робить погляд більш відкритим, свіжим, молодим і виразним. Це усуває втомлений або похмурий вигляд обличчя, викликаний віковими змінами шкіри та втратою тонусу.

Але не так сталося. Зокрема, проведена судово-медична експертиза підтвердила, що пластичний хірург під час операції зачепив нерв у лівій лобно-скроневій ділянці, що призвело до зниження чутливості та фактично паралічу лівої половини обличчя жінки.

Поліцейські оголосили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 140 КК України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки.