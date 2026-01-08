Головне управління ДПС у Миколаївській області повідомляє, що з 01 січня 2026 року суб’єкти господарювання, які здійснюють охоронну діяльність, не можуть бути платниками єдиного податку. Відповідні зміни передбачено Законом України від 03 грудня 2025 року № 4698-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році та перенесення строків введення в дію Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» (далі – Закон № 4698), який набрав чинності 26 грудня 2025 року.

Таким чином, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України (далі – Кодекс), зокрема, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності (підпункт 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Кодексу).

Для реалізації права на здійснення підприємницької діяльності такі суб’єкти господарювання можуть добровільно відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування з 01 січня 2026 року.

У зв’язку з цим інформуємо платників єдиного податку, які здійснюють охоронну діяльність, про порядок переходу на загальну систему оподаткування.

Для цього необхідно подати заяву до контролюючого органу за своєю податковою адресою. Вона подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308, в один із таких способів:

особисто платником податків або його уповноваженим представником;

поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;

в електронній формі з використанням засобів електронного зв’язку з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг.

З метою дотримання вимог Закону № 4698 рекомендований граничний строк подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування – до 20 січня 2026 року включно.

Усі подані заяви підлягають опрацюванню контролюючим органом у встановленому порядку.

Одночасно, платник єдиного податку, який здійснював охоронну діяльність, може здійснювати з 01.01.2026 іншу не заборонену Кодексом діяльність на спрощеній системі оподаткування у разі внесення ним відповідних змін до реєстраційних даних шляхом відмови від здійснення охоронної діяльності.

При цьому, у разі зміни видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (пункт 298.5 статті 298 Кодексу).