Українська письменниця та документаторка воєнних злочинів Вікторія Амеліна посмертно стала лауреаткою премії Крістофера Мура за найкращу книгу на тему прав людини.

Її книга «Дивлячись на жінок, які дивляться на війну» (Looking at Women Looking at War: A War and Justice Diary) була визнана найкращим виданням у цій категорії за період з 1 липня 2024 року по 30 червня 2025 року.

Про присудження нагороди повідомили на офіційному сайті Фонду Крістофера Мура, пише Антикризовий медіа-центр.

Фонд Крістофера Г. Мура було засновано для підтримки та просування цінностей прав людини та літературної досконалості в документальній літературі. Журі премії 2025 року наголосило, що книга Амеліної вразила їх безкомпромісним описом російських воєнних злочинів та глибоким осмисленням впливу війни на життя людей в Україні.

Під час повномасштабного вторгнення росії у 2022 році Вікторія Амеліна працювала над новим документальним проєктом, ставши хроністкою війни та жіночого спротиву. Вона подорожувала Україною, фіксуючи зруйновані будинки, школи та громадські споруди, а також збирала свідчення очевидців і тих, хто пережив воєнні злочини.

Вікторія Амеліна загинула у червні 2023 року в Краматорську внаслідок російського ракетного удару по піцерії RIA Pizza, де в той момент перебували мирні жителі. Письменниця не встигла завершити роботу над книгою. Після її загибелі друзі та колеги використали зібрані Амеліною інтерв’ю, щоденникові записи, аудіоматеріали та нотатки, щоб підготувати незавершений рукопис до публікації. Книга стала важливим документом про жахи війни, ціну опору та роль жінок як агентів змін, а також джерелом для майбутніх процесів справедливості.

Засновник фонду Крістофер Мур зазначив, що праця Вікторії Амеліної є свідченням її мужності та відданості правді на тлі масштабної пропаганди й дезінформації, а її спадщина має ключове значення для розуміння того, що переживає Україна.



