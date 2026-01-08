Київський апеляційний суд дозволив народному депутату Нестору Шуфричу вийти з-під варти під заставу у розмірі 33 млн 280 тис. грн.

Про це повідомив адвокат Шуфрича Віктор Карпенко, передає Телеграф.

«Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня. Дійсно прийняли рішення, що до запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, внесли альтернативу з внесенням застави в 33 мільйони 280 тисяч гривень. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу», – зазначив адвокат.

За його словами, після внесення застави політик матиме право залишити СІЗО. Точна дата внесення коштів наразі невідома. Водночас адвокат зазначив, що наразі невідомо, коли саме буде внесено заставу та чи відбудеться це найближчим часом.

«Сума не маленька, тому захист поки оцінює можливості її внесення», – додав Карпенко.

Син нардепа, Олександр Шуфрич, який зараз служить у ЗСУ в зоні бойових дій, повідомив, що не може відвідувати судові засідання батька. Проте він переконаний, що застава буде внесена, адже у політика достатньо прихильників та соратників, готових взяти його на поруки.

«Я більш ніж впевнений, що якщо рішення суду вступило в законну силу, є люди, які готові поручитися за батька. Серед них – задекларовані мільйонери та соратники по партії, які проявлять політичну солідарність і, ймовірно, внесуть заставу», – сказав Олександр Шуфрич.

За його словами, тримання батька у СІЗО протягом двох з половиною років є надто довгим і суперечить нормам права.

Інші адвокати Шуфріча від коментарів утрималися, порадивши слідкувати за оновленнями у реєстрі судових рішень. На момент публікації відповідне рішення ще не було опубліковане у системі.

Як відомо, Нестора Шуфріча звинувачують у державній зраді, роботі на агентурну мережу ФСБ та веденні підривної діяльності в інформаційній сфері. З вересня 2023 року він перебуває в СІЗО. Попри це політик зберігає свій мандат і може брати участь у засіданнях Верховної Ради у разі внесення застави.