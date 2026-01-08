Завдяки сумлінності платників єдиного податку у січні – грудні 2025 року до місцевих бюджетів Миколаївської області забезпечено 1,9 млрд грн єдиного податку, що на 14,5 відс., або на 236,1 млн грн більше, ніж у 2024 році, – повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Питома вага цього податку в загальній сумі надходжень місцевих бюджетів становить 16,3 відсотка.

Переважна більшість коштів надійшла від фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування. Так, за вказаний період ними перераховано 1,2 млрд гривень. Від юридичних осіб – спрощенців територіальні громади Миколаївщини отримали 157 млн грн податкових надходжень. Сільгосптоваровиробники області – платники єдиного податку з юридичних осіб ІV групи сплатили до місцевої казни 541,2 млн гривень.

Функціонування і життєдіяльність територіальних громад області залежить від своєчасно сплачених податків. Єдиний податок залишається вагомим джерелом наповнення місцевих бюджетів.

Висловлюємо вдячність платникам за фінансову підтримку громад. Податкова служба продовжує комунікації з бізнесом. Консультаційна і практична допомога підвищують рівень обізнаності платників у податковій сфері. Лише разом і спільними зусиллями ми сприяємо економічній стабільності та фінансовій безпеці країни.