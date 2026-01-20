До мера Дніпра Бориса Філатова прийшли з обшуками. Навряд чи це стало для нього несподіванкою, бо вчора про це не писав тільки лінивий, але він переконаний, якраз сьогодні візит правоохоронців особливо не на часі через обстріл.

“Сьогодні вночі в результаті російського ракетно-дронового удару в Дніпрі була пошкоджена велика котельня та сотні будинків залишились без тепла. Сьогодні вранці чергові «правоохоронці» вперлися в мерію з обшуком. Нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено. Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів, — написав міський голова Дніпра Борис Філатов і зробив висновки – правоохоронці – це “скажені пси” влади і “5 колона”, а заклики до єдності нації та переформатування влади – “пі..ож”.