Кілька тижнів в міста України потерпають від довгих відключень тепла і світла через російські обстріли енергетики ти морози.

За прогнозами синоптиків, нинішні морози в країні триватимуть. Через таку ситуацію подекуди температура у квартирах опускається до 7-15 градусів.

Синоптики починають обережно прогнозують підвищення температур наприкінці тижня. Але морози можуть ще повернутися після цього.

Як зігріватися правильно, як допомогти собі у такий холод, скільки шарів одягу треба носити, що їсти, чому алкоголь – це не про зігрівання?

Поради від МОЗ і лікаря-терапевта медичної мережі “Добробут” зібрала ВВС.

Як зігрітися, коли мороз на вулиці й холод – вдома? Основні правила

Зігріватися потрібно поступово й безпечно. Найперше — зменшити втрати тепла: перейти в найтеплішу кімнату, зачинити двері, утеплити вікна, одягнутися шарами.

Принцип “капусти” в одязі працює найкраще: тонкий шар біля тіла, далі утеплювальний (фліс, вовна), зверху — захисний від вітру й вологи.

Обов’язково тримати в теплі ноги, руки та голову, навіть удома.

Сухість критично важлива: вологий одяг охолоджує у рази швидше.

Другий момент — їжа і пиття. Регулярно пити тепле, їсти калорійну їжу: каші, супи, хліб, горіхи, консерви.

Підпис до фото,Лікарі радять хоча б час від часу заходити у тепле приміщення

Третє — організація простору. Оберіть одну найтеплішу кімнату, закрийте двері в інші, ущільніть вікна, за потреби завісьте їх ковдрами або шторами. Ефективніше гріти менший простір, ніж усю квартиру. Для сну використовуйте кілька ковдр або спальник.

Четверте — рух. Легкі регулярні рухи або вправи допомагають виробляти тепло, але не варто перевтомлюватися чи пітніти: волога знову призведе до охолодження.

П’яте — увага до людей з груп ризику: літніх, дітей, людей із серцевими, легеневими хворобами та тих, хто живе сам. Їх потрібно перевіряти частіше, бо вони можуть не відчути, як стан стає небезпечним.

Скільки шарів одягу має бути, якщо в квартирі 14-15 градусів, а якщо +10?

Терапевт Богдан Смаль пояснює, що прямої “формули” на кшталт “один шар на кожні п’ять градусів” не існує, бо відчуття холоду залежать від віку, стану здоров’я, рухливості та вологості повітря.

Але є практичні орієнтири.

За температури в кімнаті 14–15 °C більшості людей потрібно щонайменше три шари одягу. Варто додати теплі шкарпетки, за потреби взуття, шапку або верхній одяг з капюшоном.

За температури близько 10°C – це вже умови близькі до перебування надворі – зазвичай потрібні чотири шари.

Можуть знадобитись дві пари шкарпеток, теплий светр або куртка, плед чи спальник під час сидіння або сну.

У таких умовах організм швидко втрачає тепло навіть у спокої.

Які тканини гріють найкраще

Найкраще “гріють” ті тканини, що утримують повітря: вовна, фліс, пух, термобілизна з синтетичних волокон. Вони створюють ізоляційний прошарок.

Бавовна й льон майже не зігрівають у холоді, особливо, якщо зволожуються, — вони швидко відводять тепло від тіла.

Вологий одяг будь-якого типу різко посилює охолодження. Тому головний принцип — не кількість одягу, а його правильна комбінація: сухий базовий шар + утеплювальний + захисний.

Саме повітря між шарами є головним “ізолятором”, а не товщина тканини як така.

Як розрізнити, коли замерз, а коли вже небезпечне переохолодження?

Коли людина просто замерзла, організм ще ефективно бореться з холодом: з’являється тремтіння, людина мислить ясно, може рухатися і самостійно зігріватися.

Переохолодження починається в той момент, коли ці захисні механізми слабшають.

З’являються слабкість, незграбність рухів, важко застібати ґудзики чи тримати предмети, мова стає повільною й нечіткою, наростає сонливість, плутаються думки.

Людина може поводитися неадекватно і не усвідомлювати небезпеку.

Маленькі діти при охолодженні можуть:

мати почервонілу і холодну на дотик шкіру,

бути незвично тихими, сонними та відмовлятися від годування.

Як допомогти при переохолодженні

Переохолодження – це етап, коли адаптаційні механізми організму не справляються.

Як йдеться в рекомендаціях МОЗ, якщо температура тіла 34-36 градуси, треба зігріти людину в приміщенні, дати теплий напій.

Переохолоджену людину слід укутати ковдрами, змінити вологий одяг, зігрівати тулуб у першу чергу, а не різко гріти руки чи ноги.

Не можна масажувати холодні кінцівки інтенсивно й не варто занурювати людину в гарячу воду — різке зігрівання може викликати серцеві порушення.

Правильне зігрівання — це повільне, м’яке відновлення тепла з постійним наглядом за станом.

Якщо ж температура тіла нижча за 34 градуси, потрібна госпіталізація.

При температурі 28 градусів і нижче життя людини опиняється під загрозою.

Яка роль їжі

При холоді корисне тепле пиття — вода, чай, бульйон. Їжа має бути калорійною: каші, хліб, горіхи, консерви. Це все дає організму енергію для вироблення тепла.

Чому алкоголь не зігріває

Алкоголь створює лише ілюзію тепла. Він розширює судини шкіри, кров активніше приливає до поверхні тіла — з’являється відчуття жару й почервоніння. Але фізично це означає, що тепло зсередини швидше віддається назовні.

Температура тіла при цьому знижується, а ризик переохолодження зростає.

Крім того, алкоголь пригнічує тремтіння — головний природний механізм вироблення тепла, притуплює відчуття холоду й критичність мислення.

Людина може не помітити, що небезпечно охолола, і запізно звернутися по допомогу. Саме тому в холодних умовах алкоголь не зігріває, а наближає переохолодження і підвищує ризик фатальних наслідків.

Правила безпеки

Важливими є правила безпеки — використання газових плит, балонів чи будь-яких відкритих джерел вогню всередині приміщення може призвести до пожежі або отруєння чадним газом.

Навіть невелика кількість чадного газу — без запаху й кольору — може спричинити головний біль, нудоту, запаморочення, втрату свідомості, а в критичних випадках — смерть.

Лікарі радять не намагатися обігріватися полум’ям, оскільки воно дає лише локальне тепло, але швидко зневоднює повітря й створює небезпеку пожежі.

Що робити у випадку підозри на отруєння чадним газом?

У МОЗ радять вимкнути всі прилади, відкрити вікна, щоби впустити в приміщення свіже повітря, та викликати рятувальників, медиків й аварійну газову службу.

Треба залишити приміщення або винести постраждалу людину на повітря, покласти під голову подушку, розстебнути комір і пояс.

Найкраща допомога у разі отруєння чадним газом – тривале вдихання кисню. Таку терапію проводять в умовах медичного закладу.