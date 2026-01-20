Асоціація мерів міст нещодавно знову заявила про нібито тиск з боку органів прокуратури на органи місцевого самоврядування.



Офіс Генерального прокурора відкритий до діалогу, але будемо говорити не гаслами, а фактами.



Практика показує: найгучніше про “тиск” говорять саме тоді, коли правоохоронні органи фіксують розкрадання бюджетних коштів. Це гроші громад, платників податків, які мали працювати на людей, а не осідати в чиїхось кишенях. І відверто дивно звучить про тиск, з боку органів місцевого самоврядування та міських голів, які першочергово мають бути зацікавлені у викритті корупції на місцях.



Щодо цифр та фактів.



За період з 1 липня 2025 року і дотепер завершено досудове розслідування та передано до суду 528 кримінальних проваджень щодо 656 обвинувачених.



Серед них:

177 службових осіб органів місцевого самоврядування, з них 111 – керівний склад;

188 службових осіб комунальних підприємств, з них 132 – керівники;

41 службова особа ВЦА, ОВА, РДА, з них 22 – керівники;

224 особи – службовці суб’єктів господарювання, контрагенти, технаглядовці.



Ще у 234 кримінальних провадженнях досудове розслідування триває, але вже повідомлено про підозру 350 особам, у тому числі:

75 посадовцям органів місцевого самоврядування (55 – керівний склад);

102 посадовцям комунальних підприємств (63 – керівники);

18 посадовцям ВЦА, ОВА, РДА (12 – керівники);

152 представникам бізнесу та контрагентам.



У справах, які вже передані до суду, встановлено збитки на 759 млн грн, з яких 56,4 млн грн відшкодовано ще під час слідства.

У провадженнях, де оголошено підозри, встановлено ще 762,8 млн грн збитків, з яких 3 млн грн уже відшкодовано.



Зазначені кримінальні правопорушення не поодинокі випадки і точно не «політичні переслідування».

Ці факти зафіксовані у більшості сфер комунального господарства:

житлово-комунальна сфера,

енергетика,

освіта, спорт, культура,

медицина,

благоустрій,

дороги,

транспорт,

соціальний захист,

земля і нерухомість,

закупівлі для потреб ЗСУ.



Коли мова йде про такі цифри, розмови про “тиск” виглядають як спроба перевести фокус з відповідальності на гучні заяви.



Прокуратура не воює з місцевим самоврядуванням.

Прокуратура виконує свою роботу, викриваючи факти корупції та зловживань з бюджетними коштами, незалежно від посад, статусів чи політичних поглядів.

І якщо хтось відчуває «тиск», то в ОГП спеціально створений портал, куди можна подати свою заяву і вона обовʼязково буде розглянута.

За злочини треба відповідати, і це не тиск прокуратури чи інших правоохоронних органів. Так нарешті починає працювати Закон.

Саме так виглядає захист інтересів громад і держави.

І саме так органи прокуратури будуть діяти далі, попередили в генпрокуратурі.

Нагадаємо, що сьогодні через обшук у міській раді Мер Дніпра Філатов закликав владу “закінчувати пі…ож про “едність нації”