Український стрибун у воду Олексій Середа здобув почесне звання «Athlete of the Year Awards 2025» за версією European Aquatics.

Європейська федерація водних видів спорту вчетверте поспіль номінувала українця на цю престижну нагороду — і цього разу перемога знову поїде в Україну.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду, передає Інше ТВ.

2025 рік став найуспішнішим у кар’єрі Олексія Середи. Він виборов срібну медаль чемпіонату світу в індивідуальних стрибках з вишки, а також три золоті медалі чемпіонату Європи — в індивідуальних, синхронних та змішаних командних змаганнях.

Це вже вдруге, коли Олексій стає найкращим спортсменом року в Європі серед всіх стрибунів у воду, – вперше це звання він здобув у 2023 році.

Як повідомляло Інше ТВ, минулого року Олексій Середа з Миколаєва здобув «срібло» чемпіонату світу з водних видів спорту в Сингапурі