На питання журналістів про участь у форумі в Давосі, президент Зеленський відповів, що готовий до поїздок і зустрічей, якщо вони матимуть практичний результат для України — зокрема у вигляді енергетичних пакетів допомоги або рішень щодо додаткових систем ППО.

Але поки що президент залишається в Україні, координуючи роботу всіх служб.

-Поки що у мене план, як допомогти людям з енергетикою. Я провів відповідні консультації з енергетичним штабом – це найголовніший зараз пріоритет. Але все можна змінитись кожну хвилину, тому що для мене, для українців дуже важливо закінчити цю війну, – сказав Зеленський.