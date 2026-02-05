Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні в Києві заявив, що Варшава готова передати Україні винищувачі МіГ-29 у разі потреби. За це Польща хоче отримати українські дрони.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

-Якщо йдеться про МіГ-29, ми про це говорили детально. Вони є у нашому розпорядженні. Ми з президентом Зеленським домовилися, що будемо працювати гнучко і в разі потреби будемо змінювати наші позиції, щоб працювати адекватно. До актуальних потреб, — сказав Туск.

Польща готова негайно передати ці винищувачі, але в межах взаємного обміну, до якого, за словами Туска, Україна готова.

-Якщо МіГи будуть потрібні, Польща готова передати їх у цю ж мить. Ми говорили про взаємний обмін. Україна готова до цього. Ми говоримо про українські дрони, бо хочемо будувати ефективну антидронову оборону. А наша співпраця з Україною тут є ключовою”, — сказав польський премʼєр.

Він також зазначив, що під час зустрічі Зеленський звернув його увагу на те, що нині для України більш пріоритетними є системи ППО та ракети, ніж МіГ-29.

-Я сьогодні не відповім на запитання, поставлене президентом Зеленським, чи замість МіГів можна було б передати іншого типу техніку, але зразу після повернення до Польщі я порозмовляю з міністром національної оборони. І не пізніше понеділка дам президенту Зеленському знати, що можливо, — сказав глава польського уряду.

Крім того, Туск повідомив, що Польща завершує підготовку 48-го пакету допомоги для України, який міститиме броньовану техніку для українських військ.