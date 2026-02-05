Прокурорами Миколаївської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо Миколаїв» філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» за фактами перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану та використання завідомо підробленого документа ( ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України).

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Слідством встановлено, що у травні 2025 року посадовець забезпечив оформлення на роботу до очолюваного ним підрозділу співробітника, який фактично не виконував жодних трудових обов’язків, проте отримав офіційне бронювання від мобілізації.

Крім того, задокументовано факт здійснення незаконної підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією продуктів харчування на території вагонного депо станції «Миколаїв» без оформлення передбачених законодавством дозвільних документів. Зокрема, обвинувачений працевлаштував ще одну особу до штату очолюваного підрозділу та отримав доступ до її банківської картки, на яку мали надходити грошові кошти під виглядом заробітної плати. При цьому фактичне виконання трудових обов’язків цією особою не передбачалося.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи посадовця вилучено мобільні телефони, а також службову документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось СБУ в Миколаївській області.

