У Копенгагені планують назвати нові вулиці на честь українських міст. Серед них і вулиця на честь Миколаєва — Mykolajivgade.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, передає Інше ТВ.

«Це дуже приємна новина! Це про справжнє партнерство з Данією, яке ми відчуваємо не на словах, а в конкретній підтримці: від гуманітарної допомоги до проєктів відновлення. До речі, у Миколаєві вже є Данська вулиця та Сквер Данської солідарності», – зазначив Сєнкевич і подякував Данії за підтримку Миколаєва й України.

