Якщо коротко – то й після другого дня перемовин ми про що знали, те й довідалися. Але офіційний керівник української переговорної групи секретар РНБО Рустем Умєров опублікував

Комюніке за підсумками тристоронніх мирних переговорів, організованих Об’єднаними Арабськими Еміратами

-Протягом 4–5 лютого делегації Сполучених Штатів Америки, України та Російської Федерації провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори з метою просування зусиль щодо припинення війни в Україні. Обговорення мали конструктивний характер і були зосереджені на шляхах створення умов для досягнення тривалого миру.

Делегації досягли домовленості, відповідно до якої Російська Федерація та Україна здійснять взаємне звільнення по 157 військовополонених. Це перший обмін за останні п’ять місяців.

Протягом двох днів делегації провели широкі обговорення решти невирішених питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій.

Делегації домовилися поінформувати свої відповідні столиці та продовжити тристоронні переговори впродовж найближчих тижнів. Вони висловили вдячність Об’єднаним Арабським Еміратам за організацію переговорів.

Україна вдячна Президенту Дональду Трампу за його лідерство у просуванні зусиль, спрямованих на припинення війни, йдеться в комюніке за результатами переговорів.