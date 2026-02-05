У базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна в Римі на одній із фресок замалювали обличчя янгола через те, що воно нагадувало прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні. Це зробили на прохання Ватикану, пише Hromadske.

Після реставраційних робіт у базиліці Сан-Лоренцо-ін-Лучіна в Римі на одній із фресок янгола розгледіли схожість із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Реставратор Бруно Валентінетті, який виконував роботи, відкинув припущення про навмисну схожість. За його словами, він лише відновлював вигляд фрески за матеріалами 25-річної давності, використовуючи ті самі зображення та кольори.

Та все ж через кілька днів після розголосу обличчя, що було схоже на Мелоні, зафарбували й згодом повністю стерли з фрески. Реставратор Валентінетті пояснив, що це зробили на прохання Ватикану.

Священник церкви Даніеле Мікелетті пояснив, що рішення про видалення частини фрески ухвалили, зокрема, ще й через надмірний інтерес відвідувачів, які більше приходили подивитися на картину, ніж помолитися.

«Я завжди говорив, що якщо (зображення Мелоні — ред.) викличе розбіжності, то ми його приберемо. Була ціла черга людей, які приходили подивитися на нього, замість того щоб слухати месу або молитися. Це було неприйнятно», — сказав священник церкви Даніеле Мікелетті.

Священник також розповів, що настінний розпис створили у 2000 році й він не є спадщиною. Бруно Валентінетті є автором фрески, і його попросили відреставрувати настінний малюнок, щоб усунути пошкодження.

Римська єпархія та Міністерство культури Італії оголосили про розслідування. Сама ж Джорджа Мелоні в соцмережах посміялася з цього й запевнила, що «точно не схожа на янгола».